Волкер: Миссия ООН на Донбассе разблокирует Минские соглашения

Миротворческая миссия ООН на Донбассе может разблокировать реализацию Минских соглашений. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, выступивший на брифинге в Хельсинской комиссии при Конгрессе США в Вашингтоне.

"Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к возобновлению украинского контроля над территорией", - отметил он.

A UN-mandated peacekeeping force could unlock implementation of the Minsk agreements - as agreed - and lead to restoration of Ukrainian control of territory. @HelsinkiComm

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 мая 2018 г.