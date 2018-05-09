Волкер: Миссия ООН на Донбассе разблокирует Минские соглашения
Новости Украины: Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе поможет разблокировать выполнение Минских соглашений.
Миротворческая миссия ООН на Донбассе может разблокировать реализацию Минских соглашений. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, выступивший на брифинге в Хельсинской комиссии при Конгрессе США в Вашингтоне.
"Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к возобновлению украинского контроля над территорией", - отметил он.
A UN-mandated peacekeeping force could unlock implementation of the Minsk agreements - as agreed - and lead to restoration of Ukrainian control of territory. @HelsinkiComm
— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 мая 2018 г.
Волкер добавил, что несколько стран уже предложили "сделать свой вклад" в миротворческую миссию - "при правильных условиях".
Он добавил, что присутствие миротворцев ООН поможет ОБСЕ более эффективно выполнять свою работу, а также даст возможность миссии обеспечить справедливое, надежное поддержание порядка, помочь в проведении и мониторинге местных выборов.
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Спецпредставитель Госдепартамента назвал конфликт на Донбассе искусственным. "Это не этнический конфликт. Это искусственный конфликт, который наносит вред украинцам и русскоязычным с обеих сторон из-за политики правительства России", - подчеркнул он.
Волкер отметил, что за прошлый год агрессия России привела к значительным жертвам на Донбассе - 300 погибших среди гражданского населения и 900 жертв среди украинских военных.