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Волкер: Миссия ООН на Донбассе разблокирует Минские соглашения

Курт Волкер
11:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе поможет разблокировать выполнение Минских соглашений.

Миротворческая миссия ООН на Донбассе может разблокировать реализацию Минских соглашений. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, выступивший на брифинге в Хельсинской комиссии при Конгрессе США в Вашингтоне.

"Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к возобновлению украинского контроля над территорией", - отметил он.

Волкер добавил, что несколько стран уже предложили "сделать свой вклад" в миротворческую миссию - "при правильных условиях".

Он добавил, что присутствие миротворцев ООН поможет ОБСЕ более эффективно выполнять свою работу, а также даст возможность миссии обеспечить справедливое, надежное поддержание порядка, помочь в проведении и мониторинге местных выборов.

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Спецпредставитель Госдепартамента назвал конфликт на Донбассе искусственным. "Это не этнический конфликт. Это искусственный конфликт, который наносит вред украинцам и русскоязычным с обеих сторон из-за политики правительства России", - подчеркнул он.

Волкер отметил, что за прошлый год агрессия России привела к значительным жертвам на Донбассе - 300 погибших среди гражданского населения и 900 жертв среди украинских военных.

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Новости Украины, Курт Волкер, Минские соглашения, Миротворческая миссия ООН.
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