Волкер: Миссия ООН на Донбассе разблокирует Минские соглашения

Миротворческая миссия ООН на Донбассе может разблокировать реализацию Минских соглашений. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, выступивший на брифинге в Хельсинской комиссии при Конгрессе США в Вашингтоне.

"Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к возобновлению украинского контроля над территорией", - отметил он.

A UN-mandated peacekeeping force could unlock implementation of the Minsk agreements - as agreed - and lead to restoration of Ukrainian control of territory. @HelsinkiComm — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 мая 2018 г.

Волкер добавил, что несколько стран уже предложили "сделать свой вклад" в миротворческую миссию - "при правильных условиях".

Он добавил, что присутствие миротворцев ООН поможет ОБСЕ более эффективно выполнять свою работу, а также даст возможность миссии обеспечить справедливое, надежное поддержание порядка, помочь в проведении и мониторинге местных выборов.

Спецпредставитель Госдепартамента назвал конфликт на Донбассе искусственным. "Это не этнический конфликт. Это искусственный конфликт, который наносит вред украинцам и русскоязычным с обеих сторон из-за политики правительства России", - подчеркнул он.

Волкер отметил, что за прошлый год агрессия России привела к значительным жертвам на Донбассе - 300 погибших среди гражданского населения и 900 жертв среди украинских военных.