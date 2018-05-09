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Порошенко сегодня проведет встречу в Германии с Туском

Петр Порошенко и Дональд Туск
15:54 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 9 мая, проведет в немецком городе Ахен встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Встреча президента Европейского Совета Дональда Туска и Президента Украины Петра Порошенко запланирована сегодня вечером. Об этом сообщается в повестке дня президента Евросовета.

Так, начало переговоров Туска и Порошенко в немецком городе Ахене запланирован в 19:15 по местному времени.

После встречи планируется участие политиков в торжественном присуждении премии им. Карла Великого Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 9-10 мая будет находиться с рабочим визитом в Германии, где запланированы трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Новости Украины, Ахен, Встреча, Германия, Дональд Туск, Петр Порошенко.
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