Порошенко сегодня проведет встречу в Германии с Туском

Встреча президента Европейского Совета Дональда Туска и Президента Украины Петра Порошенко запланирована сегодня вечером. Об этом сообщается в повестке дня президента Евросовета.

Так, начало переговоров Туска и Порошенко в немецком городе Ахене запланирован в 19:15 по местному времени.

После встречи планируется участие политиков в торжественном присуждении премии им. Карла Великого Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 9-10 мая будет находиться с рабочим визитом в Германии, где запланированы трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.