Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"

Президент Петр Порошенко, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон согласовали позиции по подготовке повестки дня встречи в "нормандском формате", которая может состояться в Париже. Об этом заявил глава Украинского государства во время брифинга по результатам встречи с лидерами ФРГ и Франции в Ахене.

"Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата". Наиболее вероятно, это может состояться в Париже", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что нужно качественно подготовить повестку дня встречи, чтобы обеспечить эффективно переговоры в данном формате.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН.

"Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей с обязательным элементом использования миротворцев", - сказал П.Порошенко после встречи с канцлером Германии и президентом Франции в четверг в Ахене (Германия).

Президент отметил, что нынешнее согласование позиций с лидерами Германии и Франции очень важно, принимая во внимание предстоящие встречи Ангелы Меркель и Эммануэль Макрона 18 и 23 мая соответственно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 9-10 мая находится с рабочим визитом в Германии. Это уже третий визит главы государства в ФРГ за последние четыре месяца.

В последний раз встреча в "нормандском формате" на высшем уровне проходила в октябре 2016 года в Берлине. После этого контакты продолжаются на рабочем уровне.