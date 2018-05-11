От Савченко опять ушли адвокаты: стала известна причина

Адвокаты Дмитрий Бугай и Олег Соловей в пятницу расторгли договоры по оказанию адвокатских услуг народному депутату Надежде Савченко за якобы вмешательство в их деятельность ее сестры Веры.

"Мы разорвали сегодняшним числом договоры. И это было обоюдное решение, инициированное нами по причине некорректного вмешательства постоянно Веры Савченко в процесс общения между нами и подзащитной, а также вмешательства в работу адвокатов", - отметил защитник.

Он подчеркнул, что такое вмешательство со стороны Веры Савченко "не влечет для Надежды никакого позитива".

Вместе с тем адвокат выразил сомнение в том, что Савченко будет искать новых адвокатов для ее защиты в суде.

"Я не думаю, что будут другие адвокаты, скорее всего государство выделит бесплатного защитника", - отметил Олег Соловей.

Как сообщалось, в начале апреля адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу лишенного неприкосновенности народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействия террористической организации и незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Верховная Рада 22 марта дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога. Во время избрания меры пресечения она объявила голодовку с 24 марта.