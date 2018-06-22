В РФ рассказали о проблемах освобождения Сенцова

В Кремле заявляют, что украинский режиссер Олег Сенцов осужден в РФ по тяжкой статье, и не важно, что он не считает себя гражданином России.

Как передает корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он же осужден, и осужден по очень тяжкой статье. Вот в чем дело. Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает, кем он себя не признает", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, связаны ли сложности обмена Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином РФ.

Песков напомнил, что тема обменов затрагивалась во время телефонного разговора 21 июня президентов Украины и РФ Петра Порошенко и Владимира Путина.

"В русле вот этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран", - сказал он.

В Кремле не знают о прошении председателя Совета Европы Турбьёрна Ягланда помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

"Мне не известно, что такое прошение было", - сказал Песков, отвечая на вопрос готов ли Кремль рассмотреть такое прошение.