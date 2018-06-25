Сущенко призвал Сенцова отказаться от голодовки

Незаконно осужденный в РФ по обвинению в якобы шпионаже украинский журналист Роман Сущенко призвал режиссера Олега Сенцова отказаться от голодовки.

Об этом сообщил защитник журналиста Марк Фейгин.

"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так все ясно", - сказал Фейгин.

Кроме этого, по словам адвоката, Сущенко передал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень попросил всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенными. "Он тоже ее очень ждет", - сказал Фейгин.

"От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно упивающийся Мундиалем, вконец потерял уже стыд, придумывая идиотские предлоги для препятствования Денисовой", - подчеркнул Фейгин.

Как сообщалось, 21 июня президент Украины Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к Сенцову и другим заключенным украинцам.

Денисова заявила, что продолжает искать компромисс в переговорах с российской стороной для получения разрешения на посещение украинских политзаключенных.

Министерство юстиции подало обращение в Европейский суд по правам человека о нарушении Россией прав Сенцова.