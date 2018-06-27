Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина заручилась поддержкой США по обеспечению прозрачных выборов
Украина заручилась поддержкой США по обеспечению прозрачных выборов
Новости: ОЗХО теперь уполномочены называть исполнителей химических атак
ОЗХО теперь уполномочены называть исполнителей химических атак
Новости: Сербия 0:1 Бразилия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Сербия 0:1 Бразилия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Украина заручилась поддержкой США по обеспечению прозрачных выборов

США и Украина
21:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: США обещают помочь Украине противостоять любому вмешательству в выборы со стороны РФ и других стран.

США обещают помочь Украине противостоять на выборах вмешательству извне.

Об этом на брифинге журналистам в Копенгагене заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщает корреспондент.

"Мы ожидаем, что президентские и парламентские выборы в Украине пройдут свободно и прозрачно, без внешнего вмешательства. Мы будем помогать в этом Украине, привлекая наших коллег и партнеров из других стран. Для нас самое главное, чтобы выборы показали именно тот результат, за который проголосует народ Украины", - заверил Салливан.

На уточняющий вопрос, ожидают ли США внешнего вмешательства в выборы в Украине, Салливан ответил, что в истории уже были факты кибератак, а также иностранное влияние, в частности, России.

"Конечно, для нас это причина для беспокойства. Кроме того, такое вмешательство имело место и на других выборах в западных странах", - напомнил американский политик.

Как сообщалось, в Украине в 2019 году состоятся президентские и парламентские выборы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выборы в Украине, Джон Салливан, США, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

У Трампа назвали приоритеты в политике по Украине Делегация МИД Украины впервые за 12 лет посетит Ирландию Джонсон рассказал об отношениях Лондона и Киева после Brexit

Последние новости

Самые яркие и привлекательные бабушки в шоу-бизнесе (Фото) "Ливерпуль" купил игрока Бундеслиги за 60 млн евро США ввели отмененные раннее санкции против Ирана
Сегодня читают
01 После жары в Украину придет резкое похолодание
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Врачи рассказали, из-за чего появляются белые пятна на ногтях
04 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
05 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
Новости сегодня
21:31 В смартфона LG V40 будет пять камер
21:29 Президентом Польши окончательно одобрены поправки закона об ИНП
21:14 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
20:53 Полнолуние 2018: что нельзя делать 28 числа
20:51 И смех, и слезы: девушки, которые просто влюблены в силикон и пластику
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске антикорсуда
Новости: Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Добавить комментарий
0