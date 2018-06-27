Украина заручилась поддержкой США по обеспечению прозрачных выборов

США обещают помочь Украине противостоять на выборах вмешательству извне.

Об этом на брифинге журналистам в Копенгагене заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщает корреспондент.

"Мы ожидаем, что президентские и парламентские выборы в Украине пройдут свободно и прозрачно, без внешнего вмешательства. Мы будем помогать в этом Украине, привлекая наших коллег и партнеров из других стран. Для нас самое главное, чтобы выборы показали именно тот результат, за который проголосует народ Украины", - заверил Салливан.

На уточняющий вопрос, ожидают ли США внешнего вмешательства в выборы в Украине, Салливан ответил, что в истории уже были факты кибератак, а также иностранное влияние, в частности, России.

"Конечно, для нас это причина для беспокойства. Кроме того, такое вмешательство имело место и на других выборах в западных странах", - напомнил американский политик.

Как сообщалось, в Украине в 2019 году состоятся президентские и парламентские выборы.