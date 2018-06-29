"Украинские" статьи закона о ИНП может оценить Конституционный суд Польши

Конституционный суд Польши, несмотря на внесение два дня назад изменений в положения закона об ИНП, все же должен рассмотреть статьи этого закона относительно Украины, которые депутаты оставили неизменными. Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Gazetaprawna.pl.

"Часть, которая касается других положений закона ("украинская" поправка к закону об ИНП - прим. ред.) и в дальнейшем должна быть рассмотрена судом", - сообщил Щерский.

Он объяснил, что "украинские" поправки в закон об ИНП, которые были внесены в январе, во время изменения этого закона 27 июня не были исправлены. Поэтому в силе остается представление президента Анджея Дуды в КС рассмотреть их на соответствие польским нормам права.

Ранее председатель КС Польши Юлия Пшилембская в эфире телеканала Republika не исключила, что процедура рассмотрения представления президента в КС касательно закона об ИНП, в свете внесенных в него изменений, может быть отменена. Она не уточнила, идет ли речь о представлении президента полностью или только той его части, которая изменена 27 июня.

Вице-маршал Сейма Рышард Терлецкий в четверг сообщил журналистам, что он лично хотел также изменить закон об ИНП и "украинскую" поправку. "Но было принято решение, что мы не можем смешивать два разных вопроса. Я надеюсь, что Конституционный суд решит это дело", - отметил Терлецкий.

Как сообщалось, 27 июня польский парламент изменил, а президент Дуда подписал новую версию закона об ИНП страны.

В ней изменено положение, которое больше всего критиковал Израиль и США. В частности, отменен пункт об уголовном преследовании лиц, в том числе и иностранцев, за "публичные и противоречащие фактам" обвинения Польши и польского народа в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Вместе с тем в законе пока остается "украинская" поправка, которая предусматривает память о "преступлениях украинских националистов и членов украинских формаций, которые были коллаборационистами немецкого третьего рейха", а также определение, что является "преступлениями украинских националистов".

Дуда в феврале попросил КС Польши оценить конституционность в том числе и "украинской" поправки, в частности определений в этом законе "украинский националист" и "восточная Малопольша".