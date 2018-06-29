Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Геращенко: Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях осенью
Геращенко: Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях осенью
Новости: Динамо нашло нового тренера
Динамо нашло нового тренера
Новости: Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
X

"Украинские" статьи закона о ИНП может оценить Конституционный суд Польши

Кшиштоф Щерский
13:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: В канцелярии президента Польши считают, что Конституционный суд Польши должен рассмотреть статьи закона об ИНП относительно Украины

Конституционный суд Польши, несмотря на внесение два дня назад изменений в положения закона об ИНП, все же должен рассмотреть статьи этого закона относительно Украины, которые депутаты оставили неизменными. Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Gazetaprawna.pl.

"Часть, которая касается других положений закона ("украинская" поправка к закону об ИНП - прим. ред.) и в дальнейшем должна быть рассмотрена судом", - сообщил Щерский.

Он объяснил, что "украинские" поправки в закон об ИНП, которые были внесены в январе, во время изменения этого закона 27 июня не были исправлены. Поэтому в силе остается представление президента Анджея Дуды в КС рассмотреть их на соответствие польским нормам права.

Ранее председатель КС Польши Юлия Пшилембская в эфире телеканала Republika не исключила, что процедура рассмотрения представления президента в КС касательно закона об ИНП, в свете внесенных в него изменений, может быть отменена. Она не уточнила, идет ли речь о представлении президента полностью или только той его части, которая изменена 27 июня.

Вице-маршал Сейма Рышард Терлецкий в четверг сообщил журналистам, что он лично хотел также изменить закон об ИНП и "украинскую" поправку. "Но было принято решение, что мы не можем смешивать два разных вопроса. Я надеюсь, что Конституционный суд решит это дело", - отметил Терлецкий.

Как сообщалось, 27 июня польский парламент изменил, а президент Дуда подписал новую версию закона об ИНП страны.

Президентом Польши окончательно одобрены поправки закона об ИНП

В ней изменено положение, которое больше всего критиковал Израиль и США. В частности, отменен пункт об уголовном преследовании лиц, в том числе и иностранцев, за "публичные и противоречащие фактам" обвинения Польши и польского народа в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Вместе с тем в законе пока остается "украинская" поправка, которая предусматривает память о "преступлениях украинских националистов и членов украинских формаций, которые были коллаборационистами немецкого третьего рейха", а также определение, что является "преступлениями украинских националистов".

Дуда в феврале попросил КС Польши оценить конституционность в том числе и "украинской" поправки, в частности определений в этом законе "украинский националист" и "восточная Малопольша".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Закон об ИНП, Конституционный суд Польши, Польша, Рассмотрение, Статья закона об Украине.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России Парубий просит США ввести санкции против "Северного Потока 2" Координатор СММ ОБСЕ посетит тюрьмы оккупированного Донбасса

Последние новости

В Греции произошли сильные наводнения: улицы напоминают реки Специалисты назвали неожиданную причину старения НБУ вводит плату за подкрепление банков монетами
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие
Новости сегодня
14:03 КПП "Рафах" на границе Египта и Сектора Газа закрыли
14:00 Ибрагимович прокомментировал выход сборной Швеции в плей-офф ЧМ-2018
13:45 Сегодня Apple iPhone исполнилось 11 лет
13:43 Злоумышленник, угрожая топором, изнасиловал женщину
13:40 Маникюр 2018: креативные идеи дизайна ногтей (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко просит мир реагировать на заключенных в РФ, как на ситуацию в Солсбери
Порошенко призывал мир отреагировать на освобождение заключенных в РФ
Новости: Непогода в Украине: обесточено 204 населенных пункта в 7 областях
В Украине обесточены 204 населенных пункта
Новости: Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках
Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках
Новости: 16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
Добавить комментарий
0