В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"

Кремль признает наличие трудностей в переговорах по посещению удерживаемых лиц.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда со ссылкой на ТАСС.

"Там по-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но пока полная раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным", - заявил Песков.

"Это достаточно сложный путь", - добавил Песков и заявил, что теми же вопросами об удерживаемых лицах "весьма успешно" занимается группа лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

По словам Пескова, "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории РФ".

Он напомнил, что у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой "были проблемы, когда она была в Киеве".

"Фактически без предварительного уведомления ее коллега (Людмила Денисова - ред.) приехала в РФ... Здесь главным образом - пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений", - добавил Песков.

С 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 46 дней, к Романк Сущенко, Николаю Карпюку.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента РФ из-за нереализованных гарантии, данных ей Владимиром Путиным.

28 июня Денисова в очередной раз не смогла попасть на территорию колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, чтобы посетить Олега Сенцова.

29 июня украинский омбудсмен заявила, что проинформирует международные организации о нарушении Россией международных конвенций, ее мандата как омбудсмена и договоренностей президентов из-за недопуска к украинским политзаключенным в России.