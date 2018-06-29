Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
Новости: В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
Новости: Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
X

В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"

Кремль
19:38 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В Кремле сообщили, что "процесс идет", и российская сторона остается приверженной договоренности, которая была достигнута лидерами РФ и Украины.

Кремль признает наличие трудностей в переговорах по посещению удерживаемых лиц.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда со ссылкой на ТАСС.

"Там по-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но пока полная раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным", - заявил Песков.

Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев

"Это достаточно сложный путь", - добавил Песков и заявил, что теми же вопросами об удерживаемых лицах "весьма успешно" занимается группа лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

По словам Пескова, "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории РФ".

Он напомнил, что у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой "были проблемы, когда она была в Киеве".

"Фактически без предварительного уведомления ее коллега (Людмила Денисова - ред.) приехала в РФ... Здесь главным образом - пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений", - добавил Песков.

От Украины прячут ее граждан: РФ скрывает правду о состоянии украинских политзаключенных

С 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 46 дней, к Романк Сущенко, Николаю Карпюку.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента РФ из-за нереализованных гарантии, данных ей Владимиром Путиным.

28 июня Денисова в очередной раз не смогла попасть на территорию колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, чтобы посетить Олега Сенцова.

29 июня украинский омбудсмен заявила, что проинформирует международные организации о нарушении Россией международных конвенций, ее мандата как омбудсмена и договоренностей президентов из-за недопуска к украинским политзаключенным в России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Кремль, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Политзаключенные.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Денисова: Россия скрывает правду о состоянии украинских политзаключенных ГСЧС будет обмениваться опытом с калифорнийскими спасателями В Украине может появиться ирландское посольство

Последние новости

На Донбассе боевики били из минометов и применили танк, ранен боец Пол Маккартни побывал на шоу Carpool Karaoke и исполнил легендарные песни Джессика Честейн обескуражила милым платьем с рюшами
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Нанизал авто на отбойник: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП
Новости сегодня
20:25 Исследователи назвали простой способ уменьшить смертность
20:22 Макрон подвел итоги двухдневного саммита стран ЕС: говорил о Минске
20:20 Оккупанты затеяли в Крыму новую "стройку века"
20:13 В Кремле сообщили, о чем будут говорить Путин и Трамп в Хельсинки
20:08 У фотографа один миллион подписчиков в Instagram и, увидев его снимки, вы поймете почему (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Добавить комментарий
0