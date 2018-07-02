Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко заявил, что весь мир требует освобождения украинца Сенцова
Порошенко заявил, что весь мир требует освобождения украинца Сенцова
Новости: Нардеп Лапин выразил сомнения, что политзаключенный Сенцов живой
Нардеп Лапин выразил сомнения, что политзаключенный Сенцов живой
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
X

Нардеп Лапин выразил сомнения, что политзаключенный Сенцов живой

Игорь Лапин
10:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат "Народного фронта" Игорь Лапин не исключает, что украинского режиссера Олега Сенцова может не быть в живых, так как его никто не показывает.

Народный депутат "Народного фронта" Игорь Лапин выразил сомнения относительно состояния здоровья Сенцова и особые переживания о том, жив ли он. Такое предположение он высказал в эфире канала "112 Украина".

"В последнее время в связи с тем, что его никто не показывает, у меня большие сомнения относительно его состояния здоровья и особенно переживания по поводу того, жив ли еще он. Думаю, именно с этим связан недопуск и ноль информации о нем, только из уст российского омбудсмена. Там веры мало. Вся российская пропагандистская машина, в том числе их правозащитники, работают под рамкой ФСБ", - подчеркнул Лапин.

Также депутат не верит, что до встречи Путина с Трампом прольется хоть какой-то свет на данную ситуацию.

"Сомневаюсь, что к встрече Путина и Трампа нам предоставят какую-то информацию", - отметил он.

От Украины прячут ее граждан: РФ скрывает правду о состоянии украинских политзаключенных

Как сообщалось, российские спецслужбы задержали Сенцова в анексированном Крыму в мае 2014 года. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал его виновным в организации террористической группировки и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Освобождения Сенцова требуют общественные деятели Чехии, российские писатели и ученые, ПАСЕ, PEN International, режиссеры Франции, посольство США в Украине, Евросоюз, ОБСЕ, Amnesty International, Министерства иностранных дел Канады, Великобритании, Литвы, Сейм Польши, послы «Большой семерки» и другие.

Порошенко заявил, что весь мир требует освобождения украинца Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными. Она так и не смогла посетить ни одного из них.

В целом в России и анексованому Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Голодовка, Живой, Игорь Лапин, Нардеп, Олег Сенцов, Предположение, СИЗО, Состояние здоровья.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко: Сегодня мы делаем для безопасности мира больше, чем многие партнеры НАТО Всеукраинский Совет Церквей присоединился к призыву освободить Сенцова Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова отправили в психиатрическую больницу

Последние новости

Лазерные лучи из глаз вскоре не будут плодом нашей фантазии Бразилия - Мексика: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018 В Золочеве уничтожили памятник Пушкину
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
03 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 На Киевском вокзале задержали вора
Новости сегодня
12:10 Мода 2018: желтый назван одним из самых модных цветов сезона (Фото)
12:05 В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов
11:49 Госстат: Жилфонд Украины в 2017 году увеличился на 0,7%
11:48 Супермаркеты обяжут строить туалеты для посетителей
11:39 Бельгия - Япония: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор
На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор
Новости: В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда
В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда
Новости: Зеехофер хочет договориться с Меркель
Зеехофер хочет договориться с Меркель
Новости: Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Добавить комментарий
0