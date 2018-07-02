Нардеп Лапин выразил сомнения, что политзаключенный Сенцов живой

Народный депутат "Народного фронта" Игорь Лапин выразил сомнения относительно состояния здоровья Сенцова и особые переживания о том, жив ли он. Такое предположение он высказал в эфире канала "112 Украина".

"В последнее время в связи с тем, что его никто не показывает, у меня большие сомнения относительно его состояния здоровья и особенно переживания по поводу того, жив ли еще он. Думаю, именно с этим связан недопуск и ноль информации о нем, только из уст российского омбудсмена. Там веры мало. Вся российская пропагандистская машина, в том числе их правозащитники, работают под рамкой ФСБ", - подчеркнул Лапин.

Также депутат не верит, что до встречи Путина с Трампом прольется хоть какой-то свет на данную ситуацию.

"Сомневаюсь, что к встрече Путина и Трампа нам предоставят какую-то информацию", - отметил он.

Как сообщалось, российские спецслужбы задержали Сенцова в анексированном Крыму в мае 2014 года. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал его виновным в организации террористической группировки и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Освобождения Сенцова требуют общественные деятели Чехии, российские писатели и ученые, ПАСЕ, PEN International, режиссеры Франции, посольство США в Украине, Евросоюз, ОБСЕ, Amnesty International, Министерства иностранных дел Канады, Великобритании, Литвы, Сейм Польши, послы «Большой семерки» и другие.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными. Она так и не смогла посетить ни одного из них.

В целом в России и анексованому Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.