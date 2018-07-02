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Геращенко опубликовала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев

Обмен пленными
13:13 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Вице-спикер Верховной раді Ирина Геращенко назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова обменять на удерживаемых в РФ и Крыму украинцев.

Украина готова обменять 23 граждан РФ на удерживаемых в России и на оккупированных территориях украинцев. Об этом во время брифинга заявила вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ, я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур, кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, для всех них", - сообщила И.Геращенко.

Так, по ее словам Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев

"Это те граждане РФ, которые осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, либо в отношении их идут судебные процессы", - резюмировала И.Геращенко.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова намерена встретиться с послами Европейского Союза по вопросу посещения украинских политзаключенных в России. 

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Новости Украины, Ирина Геращенко, Названы фамилии россиян, Обмен пленными, Украинские политзаключенные.
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