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Депутаты приняли закон о противодействии аграрному рейдерству

Поле
16:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Законопроектом предлагается создать эффективный механизм использования сельскохозяйственных земель с целью предотвращения рейдерства и стимулирования орошения.

Депутаты усовершенствовали правила использования массивов земель сельхозназначения.

Верховная Рада Украины приняла закон о совершенствовании правил использования массивов земель сельскохозяйственного назначения с целью предотвращения рейдерства и стимулирования орошения.

За принятие соответствующего законопроекта №6049-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине" во втором чтении проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя законопроект, председатель комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Олег Кулинич отметил, что за время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 124 предложения и правки.

"Было учтено 79 и 25 отклонено. Комитет 3 июля рассмотрел законопроект и рекомендует принять этот закон", - сказал он.

Также Кулинич отметил, что этот законопроект урегулирует вопрос коллективной собственности.

"Сейчас такой земли около 1,5 млн гектаров, и она никому не принадлежит и ее официально никто не использует. А фактически используют неофициально. Поэтому бюджеты теряют огромные деньги. Поэтому в этом законопроекте мы прописываем чёткий механизм перехода этой земли в коммунальную собственность. Также мы урегулируем права собственника земельного участка и арендатора в рамках одного поля", - сказал он.

В мае этого года, в ходе первого чтения за законопроект, заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко заявлял, что данный законопроект позволит создать эффективный механизм использования массивов сельскохозяйственных земель.

"Предлагается создать эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения с целью предотвращения рейдерства и стимулирования орошения, определить правовой статус земель под полевыми дорогами, исключить возможность изменения площади земельных участков при проведении инвентаризации массивов и закрепить правило, по которому условия договора субаренды, который заключается при обмене правами пользования земельными участками должны быть не хуже, чем условия договора аренды", - сообщил Бакуменко.

Согласно пояснительной записке, законом предлагается решение проблем коллективной собственности на землю.

"Признать коммунальной собственностью территориальных общин сел, поселков, городов земли коллективной собственности тех коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые ликвидированы; предоставить возможность общему собранию членов коллективных сельскохозяйственных предприятий, деления на части земель в которых завершилось к 2020 году перераспределить между собой (допаивать) остаток сельскохозяйственных угодий и передать земли несельскохозяйственного назначения в коммунальной собственности; установить конечный срок выделения в натуре (на местности) невостребованных (нераспределенных) земельных участков; предоставить органам местного самоуправления право временного распоряжения землями коллективной собственности путем передачи их в аренду до момента государственной регистрации права собственности на них; предоставить органам местного самоуправления с 2020 года право обращаться в суд с заявлением о передаче в коммунальную собственность земельных участков коллективной собственности в порядке признания имущества бесхозным (с установлением права владельцев невостребованных (нераспределенных) земельных участков, которые по уважительным причинам пропустили срок выделения их в натуре (на местности), бесплатно получить земельные участки из земель коммунальной собственности", - говорится в документе.

Также, законом определяется порядок проведения инвентаризации массива земель Государственного земельного кадастра, в процессе которой будет осуществляться: исправление ошибок Государственного земельного кадастра по земельным участкам, которые расположены в пределах массива, формирование земельных участков "невостребованных паев", земельных участков под полевыми дорогами, внесение в Государственный земельный кадастр сведений о границах массива земель сельскохозяйственного назначения.

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Также, закон устанавливает, что земельные участки под проектными полевыми дорогами передаются в аренду землепользователю, который использует земельные участки общей площадью 75% от общей площади массива. Если такой землепользователь отсутствует, то такие земельные участки передаются в аренду лицам, которые используют не менее 25% массива.

Кроме этого, закон устанавливает обязательность возмещения расходов на орошение массива земель сельскохозяйственного назначения землепользователю, которому принадлежат на праве собственности или переданы ему в пользование (аренда, субаренда, эмфитевзис) не менее 75% площади земельных участков, расположенных в массиве.

Еще одним нововведением закона является предоставление возможности физическим и юридическим лицам использовать земельные участки под лесополосами и другими защитными насаждениями на праве аренды, которое будет приобретаться без проведения земельных торгов.

Также предполагается предоставление права землепользователю, который использует земельные участки общей площадью 75% от общей площади массива, получать в аренду другие земельные участки массива при условии предоставления взамен в субаренду другого земельного участка, расположенного в этом же массиве. В случае отказа договор аренды заключается по решению суда.

Как сообщается, 22 мая Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект о совершенствовании правил использования массивов земель сельскохозяйственного назначения.

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В декабре 2017 Кабинет министров Украины принял постановление, ужесточающее механизм работы государственных регистраторов для устранения возможности их содействия аграрному рейдерству.

В частности, постановление предусматривает невозможность зарегистрировать несуществующий земельный участок благодаря обязательной сверке с данными Госгеокадастра. При этом госрегистратор будет обязан уведомлять Госгеокадастр о своих действиях. Кроме того, госрегистратор будет обязан установить личность субъекта правовых действий и его правоспособность для устранения возможности совершения действий с имуществом по поддельным документам, в том числе - от имени собственника.

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Новости Украины, Аграрное рейдерство, Верховная Рада, Законопроект, Кабинет Министров Украины, Сельскохозяйственные земли, Украина.
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