НАБУ задержало участника схемы хищения средств в Минобороны

Национальное атикорупцийне бюро задержало участника коррупционной схемы по хищению средств при закупках Минобороны.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 9 июля 2018 года задержали коммерческого директора компании-поставщика топлива для нужд Минобороны, подозреваемого в хищении более 149 млн грн. В течение девяти месяцев этот человек скрывался от следствия - в ноябре 2017 года он был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Отмечается, что информация о розыске подозреваемого была опубликована еще осенью прошлого года на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины в рубрике "Лица, которые скрываются от органов власти". Кроме того, об этом факте отдельно проинформированы Государственная пограничная служба Украины.

Зато, по непонятным для НАБУ причинам, при пересечении 9 июля 2018 года подозреваемым государственной границы Украины сотрудниками ГПСУ (деятельность которой координируется через МВД Украины) не были приняты меры к его задержанию.

По данным следствия, этот участник преступления, зная, что является подозреваемым, сознательно не возвращался на территорию Украины. Однако 13 июня 2018 года истек срок действия его паспорта гражданина Украины для выезда за границу, что делало невозможным дальнейшее пребывание на территории стран Европейского Союза, поэтому 9 июля 2018 года он вынужден был вернуться в Украину. Причем, государственную границу это лицо пересекло на основании свидетельства на возвращение в Украину. В этот же день подозреваемый появился в НАБУ, после чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В НАБУ сообщили, что по версии следствия указанное лицо является одним из участников коррупционной схемы, по которой Минобороны Украины на протяжении 2016 года незаконно переплатил за поставленное топливо 149,339 млн грн. Это произошло через механизм заключения дополнительных соглашений, по которым безосновательно увеличена цена закупки в среднем на 16% от начальной цены.