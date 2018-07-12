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МИД РФ: Волкер своими высказываниями "подливает масло в огонь"

Курт Волкер
17:14 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: На "провокационные высказывания" Курта Волкера обратили внимания в России.

В России обратили внимание на "провокационные высказывания" спецпредставителя США по Донбассу Курта Волкера. Об этом сегодня во время брифинга заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

"Обратили внимание на провокационные высказывания спецпредставителя США по Донбассу Курта Волкера. Едва ли не впервые замечаем, что он, вместо того, чтобы заниматься поиском путей выполнения минских договоренностей, продолжает по существу "подливать масла в огонь", - сказала Захарова.

Отметим, на прошлой неделе в интервью телеканалу OstWest Курт Волкер заявил, в частности, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма.

Кроме того, в ходе выступления Захарова призвала Киев освободить из-под стражи российского журналиста Кирилла Вышинского.

"Рассчитываем на более жесткую реакцию профильных международных организаций на правовой беспредел в отношении Вышинского. Они в полной мере разделяют ответственность за его судьбу и возможные последствия", - добавила она.

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Напомним, 15 мая в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома в Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

Как сообщалось, арестованного по обвинению в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нет в списке российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

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Новости Украины, Донбасс, Курт Волкер, Мария Захарова, МИД, США.
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