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Фриланд призвала РФ освободить Сенцова

Христя Фриланд
09:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Россию немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и остальных политзаключенных.

Канада очень обеспокоена состоянием Олега Сенцова и требует от России немедленно освободить его. Об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Сегодня истекает 60 дней со времени объявления украинским кинорежиссером Олегом Сенцовим голодовку. Мы очень обеспокоены его состоянием. Россия должна освободить его и всех политических заключенных", - заявила Фриланд.

Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинение в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных.

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости пройдет очередная акция #FreeSentsov, приуроченная ко дню рождения режиссера, а также в поддержку других украинских политзаключенных.

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Все по теме:

Новости Украины, Глава МИД Канады, Олег Сенцов, Освобождение, Призыв, РФ, Украинские политзаключенные, Христя Фриланд.
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