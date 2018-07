Фриланд призвала РФ освободить Сенцова

Канада очень обеспокоена состоянием Олега Сенцова и требует от России немедленно освободить его. Об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Сегодня истекает 60 дней со времени объявления украинским кинорежиссером Олегом Сенцовим голодовку. Мы очень обеспокоены его состоянием. Россия должна освободить его и всех политических заключенных", - заявила Фриланд.

Today marks the 60th day of Ukrainian filmmaker Oleg #Sentsov’s hunger strike. We remain very concerned about his condition. #Russia must free him and all political prisoners. #SaveOlegSentsov #FreeSentsov pic.twitter.com/tPl4j1Mi2z

— Chrystia Freeland (@cafreeland) 12 июля 2018 г.