Фриланд призвала РФ освободить Сенцова

Канада очень обеспокоена состоянием Олега Сенцова и требует от России немедленно освободить его. Об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Сегодня истекает 60 дней со времени объявления украинским кинорежиссером Олегом Сенцовим голодовку. Мы очень обеспокоены его состоянием. Россия должна освободить его и всех политических заключенных", - заявила Фриланд.

Today marks the 60th day of Ukrainian filmmaker Oleg #Sentsov’s hunger strike. We remain very concerned about his condition. #Russia must free him and all political prisoners. #SaveOlegSentsov #FreeSentsov pic.twitter.com/tPl4j1Mi2z — Chrystia Freeland (@cafreeland) 12 июля 2018 г.

Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинение в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных.

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости пройдет очередная акция #FreeSentsov, приуроченная ко дню рождения режиссера, а также в поддержку других украинских политзаключенных.