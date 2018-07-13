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НАТО не заинтересована в конфликте Украины с Венгрией, но вмешиваться не будет

Александр Винников
17:41 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Альянс заявил, что в конфликте между Украиной и Венгрией должен быть достигнут консенсус.

Украина и Венгрия должны сами решить свои расхождения относительно закона об образовании. Об этом заявил на брифинге председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

"Венгрия является ценным партнером НАТО, а Украина — важный партнер НАТО. И поэтому в интересах всех сторон — разрешить эту ситуацию. Позиция Альянса относительно закона об образовании остается неизменной. Украина должна полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", — сказал Винников.

Он заметил, что Альянс не может повлиять на позицию Венгрии, поскольку по правилам даже одна страна-член НАТО может блокировать любой вопрос, поэтому важной стратегией Альянса, является нахождение консенсуса по любым вопросам.

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"Никто из стран Альянса не заинтересован, чтобы ситуация недоразумения продолжалась между Украиной и Венгрией. Мы надеемся, что страны достигнут взаимопонимания", - сказал председатель Представительства НАТО в Украине.

Как сообщалось, Венгрия блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне из-за закона об образовании.

Как ранее сообщалось, НАТО призывают поскорее урегулировать украинско-венгерский конфликт.

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Новости Украины, Венгрия, Конфликт, НАТО, Украина.
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