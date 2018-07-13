Адвокат Сенцова: Ответ Путина ожидаем через неделю
Новости Украины: 22 июня матерью Олега Сенцова, Людмилой Сенцовой на имя Владимира Путина было написано ходатайство о помиловании, которое 26 июня передали Путину.
Адвокат украинского политзаключенного в России Олега Сенцова Дмитрий Динзе допускает, что ответ российской стороны на ходатайство матери украинца о помиловании ее сына могут огласить через неделю.
По его словам, все зависит от мнения президента России В.Путина. "Если Дмитрий Песков сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить", - сказал Д.Динзе.
Кроме того, адвокат назвал стабильным состояние здоровья О.Сенцова, который голодает уже более двух месяцев.
"Эндокринолог ставит диагноз – состояние средней тяжести, а хирург говорит – состояние удовлетворительное", - говорит Д.Динзе.
По его словам, украинец в основном лежит, ходит редко.
Д.Динзе также сообщил, что планирует посетить своего подзащитного в конце следующей недели.
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О.Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.
О.Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.