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Адвокат Сенцова: Ответ Путина ожидаем через неделю

Владимир Путин
16:57 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 22 июня матерью Олега Сенцова, Людмилой Сенцовой на имя Владимира Путина было написано ходатайство о помиловании, которое 26 июня передали Путину.

Адвокат украинского политзаключенного в России Олега Сенцова Дмитрий Динзе допускает, что ответ российской стороны на ходатайство матери украинца о помиловании ее сына могут огласить через неделю.

По его словам, все зависит от мнения президента России В.Путина. "Если Дмитрий Песков сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить", - сказал Д.Динзе.

Кроме того, адвокат назвал стабильным состояние здоровья О.Сенцова, который голодает уже более двух месяцев.

"Эндокринолог ставит диагноз – состояние средней тяжести, а хирург говорит – состояние удовлетворительное", - говорит Д.Динзе.

По его словам, украинец в основном лежит, ходит редко.

Д.Динзе также сообщил, что планирует посетить своего подзащитного в конце следующей недели.

Сенцов написал письмо лидеру группы "Бумбокс"

О.Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

О.Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

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Новости Украины, Адвокат, Владимир Путин, Олег Сенцов, Помилование, Ходатайство.
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