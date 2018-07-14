Порошенко: 3 важных посыла конечной резолюции саммита НАТО для Украины

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в НАТО подтверждают, что за несколько лет Украина достигла большего прогресса, чем за все предыдущие времена.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Конечная резолюция саммита НАТО содержит несколько очень важных для Украины моментов. Первое. Украина неуклонно приближается к членству в Альянсе. Второе. Подтверждено решение Бухарестского саммита о том, что двери Альянса для Украины открыты. Все руководители стран НАТО подчеркнули, что это зависит от воли украинского народа. Уверен, что это разочарует некоторых скептиков, которые считают, что Украина должна спрашивать разрешения у России, пугая, что кто-то может заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины", - отметил Порошенко.

По его словам, третий важный момент - это признание значительного прогресса реформ, которые удалось сделать в Украине.

"В НАТО подтверждают, что за несколько лет Украина достигла большего прогресса, чем за все предыдущие времена. Впервые в официальных документах НАТО отмечены агрессивные действия России и содержится требование к РФ остановить агрессию и вывести войска и всех наемников из территории Украины. И самое главное: никому не удастся заблокировать интеграцию Украины в НАТО!" - написал Президент.