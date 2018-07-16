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ГПУ передала в СБУ дело об угрозах секретарю комитета со стороны Пашинского

Юрий Луценко
23:38 Пн, 16 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Пресс-служба ГПУ

Новости Украины: Как отмечается, сам Сергей Пашинский пока не комментировал это заявление.

Генпрокуратура передала в СБУ дело о возможных угрозах председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского в адрес секретаря комитета.

Об этом на брифинге заявил глава ГПУ Юрий Луценко, сообщает Радио Свобода.

"Да, действительно, секретарь комитета написала заявление на мое имя об угрозах физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировали и передали по подследственности в Службу безопасности Украины", – сказал генпрокурор.

Как сообщали СМИ, руководитель секретариата комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяна Блестел пожаловалась на угрозы убийством со стороны Сергея Пашинского.

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Все по теме:

Новости Украины, ГПУ, СБУ, Сергей Пашинский, Татьяна Блестел, Юрий Луценко.
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