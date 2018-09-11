В первый день форума YES примут участие Президенты Украины и Эстонии

Президент Украины Петр Порошенко выступит с речью на открытии пленарного заседания 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает пресс-служба форума.

"14 сентября 2018 пленарные заседания 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) начнутся выступлением президента Украины Петра Порошенко. Дискуссию участников конференции с президентом Украины будет модерировать президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас", - сообщается на сайте YES во вторник.

Тема встречи YES в этом году – "Будущее поколение всего".

"Первый день конференции начнется с обсуждения "комплексной картины" будущего и ее видение различными экспертами. Пленарные заседания продолжатся обсуждением будущего демократии в эпоху дезинформации и вмешательства в выборы, будущего США и Европы, влияния новых торговых войн на будущее мировой экономики, а также будущего НАТО. Особое внимание будет уделено перспективам технологий блокчейн", - сказано в сообщении.

Отметается, что заключительная панель первого дня будет посвящена подробному обсуждению вопроса создания цифрового общества с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Среди спикеров первого пленарного дня: министр иностранных дел Украины Павел Климкин, помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис, экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, экс-премьер-министр Франции Мануэль Вальс, основатель и исполнительный директор Jigsaw Джаред Коэн, изобретатель, футуролог Реймонд Курцвейл, философ и писатель Бернар-Анри Леви, президент Института свободы и демократии Нил Фергюсон.

Кроме Ричарда Хааса дискуссии будет модерировать ведущий программы HARD Talk на BBC Стивен Сак, шеф-редактор американского издания газеты Financial Times Джилиан Тетта, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN Фарид Закария.