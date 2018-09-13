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Высший совет правосудия отправил в отставку трех судей

Высший совет правосуди
21:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ВСП на заседании рассмотрел материалы об отправке четырех судей в отставку.

Высший совет правосудия отправил в отставку трех судей. Соответствующее решение принято на заседании в четверг, информирует Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

По результатам рассмотрения совет решил освободить в связи с подачей заявлений об отставке Любомира Островского - от должности судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области; Тамару Титову - от должности судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области и Елену Горбатенко - от должности судьи Северодонецкого городского суда Луганской области.

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В то же время ВСП принял решение отложить рассмотрение вопроса об освобождении в связи с подачей заявления об отставке Ивана Быканова от должности судьи Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

 

 

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Новости Украины, ВСП, Высший совет правосудия, Отставка судей, Украина.
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