Высший совет правосудия отправил в отставку трех судей. Соответствующее решение принято на заседании в четверг, информирует Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

По результатам рассмотрения совет решил освободить в связи с подачей заявлений об отставке Любомира Островского - от должности судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области; Тамару Титову - от должности судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области и Елену Горбатенко - от должности судьи Северодонецкого городского суда Луганской области.

В то же время ВСП принял решение отложить рассмотрение вопроса об освобождении в связи с подачей заявления об отставке Ивана Быканова от должности судьи Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.