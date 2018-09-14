Кабмин прокомментировал расследование в отношении Омеляна

В правительстве рассчитывают, что расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна будет объективным, а действия правоохранителей не помешают продолжать выполнять ему свои обязанности.

Об этом говорится в заявлении относительно вручения подозрения министру Омеляну, опубликованном на Правительственном портале.

"Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают министру продолжать выполнять свои обязанности", - отмечается в заявлении.

В ней подчеркивается, что Омелян реализует политику правительства по развитию инфраструктуры, и ни одного факта правонарушений в период пребывания на посту министра за время следствия, которое велось против него более года, не установлено.

Как сообщалось, в четверг, 13 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило министру инфраструктуры Омеляну подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В свою очередь Омелян заявил, что выдвинутые ему подозрения являются сфабрикованными и не содержит ни одного состава преступления.

Кроме того, министр заявил о давлении на него со стороны руководства НАБУ и подчеркнул, что также будет требовать привлечения к ответственности следователей Бюро.