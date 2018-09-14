Порошенко об автокефалии: Церковный вопрос выходит за пределы религии

Архиерейский Собор Вселенского патриархата развеял иллюзии Москвы о том, что Украина - каноническая территория Московского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Единая поместная православная соборная церковь – залог общественного согласия и единства нашего государства. Это гарантия нашей духовной независимости от Москвы, которая, к сожалению, до сих пор находится в плену ошибочного представления, что якобы здесь у нас ее каноническая территория", - сказал он в пятницу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"И сентябрьский синаксис, собрание архиереев Вселенского патриархата начисто развеял эти ошибочные иллюзии Москвы", - добавил П.Порошенко.

По его словам, вопрос предоставления Украинской православной церкви томоса является важным и за пределами страны.

"Украинцы всего мира также получат свою церковь. И здесь еще одна важная характеристика – рассыпается, как карточный домик, концепция "третьего Рима", как самой давней заявки Москвы на мировую гегемонию", - сказал глава государства.

"Вопрос томоса выходит далеко за пределы церковной жизни, потому что единая поместная церковь - это не угроза конфликта. Единая поместная православная соборная церковь - это залог общественного согласия, единства нашего государства, гарантия нашей духовной независимости от Москвы", - добавил Порошенко.

"Здесь у нас решается и будущее мирового православия – его с россиянами мы также понимаем по-разному", - подчеркнул П.Порошенко.