Луценко ведет переговоры с Кличко о создании общей политсилы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что вернется в политику и не исключает создания совместной политической силы с Киевским городским головой, лидером партии "Удар" Виталием Кличко.

Об этом Луценко заявил в эфире "Прямого", сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Я вернусь в политику, откуда я вышел. Я считаю, что сегодня я знаю гораздо больше, что нужно изменить в законах. Вернусь в парламент и буду работать над тем, над чем работал всю жизнь – над справедливостью и законностью. Мы ведем разговор со всеми, кто думает так же, как я: и о стране, и о политике. Я, например, веду разговоры с Виталием Кличко, с которым у меня давние дружеские и товарищеские отношения. Я считаю, что мы единомышленники. Не исключаю, что мы можем создать общую политическую силу", - сказал Луценко.

Он считает, что у Кличко есть достаточно серьезная политическая сила, а Украине сейчас требуется объединение правоцентристских и центристских политиков, которые смогут обеспечить стране развитие.

Луценко также отметил, что не является сторонником создания партий каждый раз под очередные выборы.

"Почему новую? Почему каждый раз мы должны создавать что-то новое. Я считаю, что у Виталия есть достаточно серьезная политическая сила. Нынешний БПП также в большинстве своем представляют нормальные люди. Есть люди из других партий, которые хотят того же. Нужна правоцентристская сила, которая будет исповедовать развитие, мир через победу, закон один для всех и справедливость для людей. Если эти базовые принципы исповедует, например, определенное количество людей из разных партий – создадим новую. Если будет совпадать, то пойдем одной... Думаю, что на сегодняшний день есть вероятность объединения центристских сил, которые дадут стране главное – развитие", - подчеркнул Луценко.