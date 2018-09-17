Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4499563-v-ukraine-planiruyut-pereimenovat-dve-oblasti-2.html
В Украине планируют переименовать две области
Новости Украины: Верховная Рада собирается переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кирвоградскую в Кропивницкую.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о необходимости переименовать две области - Кировоградскую и Днепропетровскую. Этот процесс может начаться 20 сентября. Об этом спикер сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
"Уже все процедуры прошли, и я считаю, что наш парламент, который начал и осуществил декоммунизацию, должен ее завершить также и на уровне Конституции, переименовав две области", - отметил спикер и добавил, что этот процесс также может начаться 20 сентября. В Раде планируют переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую, а Кировоградскую - на Кропивницкую.
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