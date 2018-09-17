В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе

В Министерстве иностранных дел России назвали "деструктивным шагом" непродление Украиной договора о дружбе.

Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу подписания Президентом Украины Петром Порошенко указа об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период договора о дружбе с РФ.

"Деструктивные шаги, осуществляемые нынешним руководством Украины, вызывают глубокое сожаление", - заявили в российском ведомстве и обвинили украинскую власть в стремлении обслуживать чужие геополитические интересы и свои политические амбиции".

При этом в МИД РФ до сих пор уверены, что "нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен", однако, как считают в ведомстве, "восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками".

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 17 сентября подписал указ, которым одобрил решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о желании Украины прекратить действие договора.

Таким образом, после поступления такого уведомления от Украины документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".