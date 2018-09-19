Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4509577-posla-palestinyi-vyizvali-v-mid-ukrainyi.html
Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Новости Украины: Внешнеполитическое ведомство Украины потребовало объяснений от посла Палестины в Украине после высказываний о Крыме посла Палестины в РФ.
Сегодня в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад. Поводом для такого шага стали комментарии, распространенные в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как сообщили в пресс-службе, во время беседы Директор Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями. "Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - говорится в сообщении.
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