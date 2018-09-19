Посла Палестины вызвали в МИД Украины

Сегодня в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад. Поводом для такого шага стали комментарии, распространенные в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как сообщили в пресс-службе, во время беседы Директор Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями. "Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - говорится в сообщении.