Волкер сравнил Порошенко и Путина

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что президент России Владимир Путин стремится к власти внутри страны и для воздействия за ее пределами, а президент Украины Петр Порошенко хочет что-то сделать для своего государства.

Об этом он сказал интервью 112.Украина, сообщает Украинская правда.

Волкер отметил, что с Путиным встречался лишь раз, "еще когда работал в Белом доме на президента Буша".

"Считаю, что цель президента Путина – это власть внутри России. Он создал очень мощный авторитарный режим. Также он требует власти, чтобы влиять за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны", - сказал спецпредставитель.

"Вам может нравиться чья-то политика, может не нравиться, но я думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для государства", - сказал Волкер.