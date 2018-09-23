Тука считает, что Украина должна прекратить "заигрывание" с венгерской властью

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявляет, что Украина должна прекратить "заигрывание" с венгерской властью, которая грубо презирает украинские законы. Об этом Тука написал на своей странице в Facebook.

"Высылать ли консула? Есть сомнения? Дипломат грубо нарушает нормы поведения и должен быть наказан за это. Нечего заигрывать с венгерской властью, которая публично грубо презирает законы Украины", - написал он.

Как отметил Тука, осознавая нарушение закона, власть Венгрии не извинилась, не предложила поиск путей к пониманию. "Венгерская власть начала фактически шантажировать Украину. Реакция на действия шантажиста должна быть однозначной: все дипломатические учреждения, которые действуют на территории Украины должны соблюдать украинское законодательство", - заявил заместитель министра.

Он также выразил убеждение, что Верховная Рада обязана принять законный механизм реагирования государства на случаи двойного гражданства в Украине. "Умалчивание приводит лишь к ухудшению ситуации", - заявил Тука.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, не останется в Украине.

"Есть две опции: или венгры его (консула – ред.) просто забирают, четко признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный сценарий... или он уедет в Будапешт сам", - заявил Климкин.

Как сообщалось, 19 сентября появилось видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документа украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.