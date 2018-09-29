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МИД проверит, есть ли украинцы среди погибших в Индонезии

Землетрясение в Индонезии
14:23 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: МИД Украины сообщил, что проверяет наличие украинцев среди жертв масштабного землетрясения и цунами, которые произошли в Индонезии.

Министерство иностранных дел Украины проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших в результате землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Страшная трагедия в Индонезии. МИД проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами", - написала М.Беца.

В Индонезии официально сообщили о 384 жертвах мощного землетрясения и цунами на острове Сулавеси. Около 540 человек получили серьезные травмы. Число жертв может возрасти. В МИД Украины выразили соболезнования семьям погибших в Индонезии. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу у берегов Сулавеси, после чего на остров обрушилась волна цунами высотой до двух метров.

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Новости Украины, Жертвы, Землетрясение, Индонезия, МИД, Украина, Цунами.
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