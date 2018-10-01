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В Крым прибыла норвежская делегация

Крым
10:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Делегация из Норвегии в составе ученых, фермеров, предпринимателей и общественных деятелей прибыла в Крым.

В аннексированный Россией Крым без предварительного разрешения властей Украины незаконно прибыла делегация из Норвегии. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщили местные СМИ полуострова.

Согласно сообщению, норвежцы намерены посетить четыре крымских города. В программу войдет посещение МДЦ Артек, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте и других культурных объектов. Отмечается, что визит, вероятно, продлится до 6 октября.

Также сказано, что в норвежскую делегацию вошли члены группы "Врачи против ядерного оружия" Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.

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Новости Украины, Делегация, Крым, Норвегия, Россия, Украина.
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