В Крым прибыла норвежская делегация

В аннексированный Россией Крым без предварительного разрешения властей Украины незаконно прибыла делегация из Норвегии. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщили местные СМИ полуострова.

Согласно сообщению, норвежцы намерены посетить четыре крымских города. В программу войдет посещение МДЦ Артек, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте и других культурных объектов. Отмечается, что визит, вероятно, продлится до 6 октября.

Также сказано, что в норвежскую делегацию вошли члены группы "Врачи против ядерного оружия" Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.