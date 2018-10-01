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Кабмин: В Украине стало больше переселенцев

Переселенцы
14:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине Кабинет министров сообщил, количество зарегистрированных переселенцев из Донецкой и Луганской области.

По состоянию на 1 октября 2018 года в Украине зарегистрировано 1519234 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.

"По состоянию на 1 октября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1519234 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отметили в пресс-службе.

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По данным Министерства социальной политики, по состоянию на август 2018 года в Украине было зарегистрировано 1519000 132 внутренне перемещенных лиц, что на 102 человека меньше, чем сейчас.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада планирует 4 октября рассмотреть законопроекты о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

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Новости Украины, Кабинет Министров Украины, Количество переселенцев, Пересенцы, Украина.
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