Кабмин: В Украине стало больше переселенцев

По состоянию на 1 октября 2018 года в Украине зарегистрировано 1519234 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.

"По состоянию на 1 октября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1519234 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отметили в пресс-службе.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на август 2018 года в Украине было зарегистрировано 1519000 132 внутренне перемещенных лиц, что на 102 человека меньше, чем сейчас.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада планирует 4 октября рассмотреть законопроекты о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.