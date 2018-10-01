Военные перевозки: Президент подписал закон о ратификацию украинско-румынского межправсоглашения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок".

"Соглашение устанавливает общие рамочные условия сотрудничества Украины и Румынии в сфере военных перевозок, которым в частности определяются сроки, органы, ответственные за военные перевозки, порядок организации, планирования и выполнения перевозок, запрещенные к перевозке грузы, максимальные сроки перевозок и тому подобное", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы Украинского государства в понедельник вечером.

Реализация документа создаст договорно-правовую базу между Украиной и Румынией по осуществлению соответствующего сотрудничества и будет способствовать дальнейшему расширению в духе партнерства сотрудничества в сфере военных перевозок между обоими государствами.

Напомним, Представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма завтра примет участие в очередном заседании в Минске.