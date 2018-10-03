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Геращенко: В Украине из 57 евроинтеграционных законов приняты только 7

Ирина Геращенко
16:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады сообщила, что в Украине приняты в целом лишь 7 из 57 евроинтеграционных законов.

Из 57 законопроектов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС только 7 приняты в целом, еще 9 – лишь в первом чтении, рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы составили "дорожную карту" из 57 законов, которые являются для нас приоритетными в контексте имплементации Соглашения. 7 из них приняты в целом, 9 в первом чтении, 4 учтены при рассмотрении других законопроектов, 4 отклонены и 3 отозваны субъекты правами законодательной инициативы, 2 возвращены на доработку", - сказала И.Геращенко, выступая на Первом форуме сетей ЕС в среду в Киеве.

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Вице-спикер отметила, что видит в популизме угрозу европейской интеграции Украины. "Большая угроза нашей европейской интеграции это популизм... мы должны осень четко принимать каждый закон, чтобы он соответствовал европейским нормам и стандартам", - добавила И.Геращенко.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в Украине вновь созданные апелляционные суды начали процессуальную деятельность.

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Новости Украины, Верховная Рада, ВР, Евроинтеграционные законы, Ирина Геращенко, Украина.
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