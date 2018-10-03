Президент провел встречу с президентом Freedom House

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом неправительственной организации Freedom House Майклом Абрамовицем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АП.

Глава государства проинформировал Майкла Абрамовица о текущей ситуации на Донбассе и пути реализации инициативы украинской стороны по миротворческой операции ООН.

Отмечено, что российская агрессия привела к массовым нарушениям прав человека на оккупированных территориях Украины на Донбассе и в Крыму, ответственность за которые несет российская оккупационная власть.

Петр Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны Freedom House в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, в частности украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно заключенного в тюрьму в Москве, а также украинского писателя, журналиста и блогера Станислава Асеева, который более года содержится в плену на территории оккупированного Донецка.

Как сообщалось ранее, Из 57 законопроектов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС только 7 приняты в целом, еще 9 – лишь в первом чтении, рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.