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Президент провел встречу с президентом Freedom House

Петр Порошенко и Майкл Абрамовиц
17:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко выразил благодарность Freedom House за поддержку Украины в проведении демократических реформ и в противостоянии российской агрессии.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом неправительственной организации Freedom House Майклом Абрамовицем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АП.

Глава государства проинформировал Майкла Абрамовица о текущей ситуации на Донбассе и пути реализации инициативы украинской стороны по миротворческой операции ООН.

Отмечено, что российская агрессия привела к массовым нарушениям прав человека на оккупированных территориях Украины на Донбассе и в Крыму, ответственность за которые несет российская оккупационная власть.

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Петр Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны Freedom House в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, в частности украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно заключенного в тюрьму в Москве, а также украинского писателя, журналиста и блогера Станислава Асеева, который более года содержится в плену на территории оккупированного Донецка.

Как сообщалось ранее, Из 57 законопроектов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС только 7 приняты в целом, еще 9 – лишь в первом чтении, рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Новости Украины, Freedom House, Майкл Абрамовиц, Петр Порошенко.
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