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Украина не должна допустить дискуссий в ЕС об отмене санкций РФ

Курт Волкер
15:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер Курта Волкера

Новости Украины: Украина не должна давать повода даже для появления дискуссий о возможности отмены санкций против РФ.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Украина не должна давать никаких поводов даже для появления дискуссий о возможности ослабления или отмены санкций, введенных против Российской Федерации за ее оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью.

Он объяснил важность продления Верховной Радой действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В частности, дипломат подчеркнул, что в случае отсутствия соответствующего решения Россия могла это использовать "как аргумент против Украины, говоря, что именно Украина не выполняет свою часть по Минским соглашениям".

"Ситуация на следующий день после того, как действие закона будет продлено, останется точно такой же, какой мы ее имеем сегодня. Таким образом, это ничего не стоит Украины, она никоим образом ничего не потеряет, но это не даст сделать России такой подарок для использования его против Украины", - подчеркнул Волкер.

"Это особенно важно, когда вы рассматриваете вопрос поддержания санкций ЕС против России. В ЕС сейчас есть много стран, которые хотели бы отменить санкции, и они бы воспользовались любым аргументом, чтобы сказать, что Украина не вносит свой вклад. Следовательно, не сделать России такого подарка и не допустить такого рода аргументов в Европейском Союзе - является важным делом для сохранения действия санкций", - заявил спецпредставитель США.

Как сообщалось, сегодня, 4 октября, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым продлила действие этого закона по 31 декабря 2019 года. За это решение проголосовали 245 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

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Новости Украины, Госдеп США, Крым, Курт Волкер, Санкции РФ, США, Украина.
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