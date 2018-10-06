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Украина и Турция изменили порядок грузоперевозок

Грузовые перевозки
13:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Правительство Украины и Турции утвердили переход на безразрешительную систему грузовых автоперевозок в 2019 году.

Украина и Турция договорились перейти на безразрешительную систему грузовых перевозок, внеся изменения в соответствующее соглашение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Самым главным достижением является договоренность о переходе на безразрешительную систему выполнения двусторонних и транзитных грузовых перевозок между Украиной и Турцией. Стороны договорились до конца октября 2018 года наработать соответствующий проект протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение, а также приложить максимум усилий для его подписания в 2019 году", - сообщили в министерстве.

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К моменту подписания и вступления в силу соответствующих изменений в соглашение, как отметили в ведомстве, стороны согласились, начиная с 2019 года, осуществлять обмен дополнительными разрешениями для осуществления двусторонних перевозок в неограниченном количестве, удовлетворяя потребности отечественных перевозчиков.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований между двумя странами. Подписание состоялось в Кишиневе, где руководители правительств принимают участие в саммите ГУАМ.

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Новости Украины, Безразрешительная система грузовых автоперевозок, Грузовые перевозки, Грузоперевозки, Турция, Украина.
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