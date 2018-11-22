Рада рассмотрит госбюджет ближе к полуночи

Новости Украины: Рада возобновит работу ближе к полуночи, хотя ранее был объявлен перерыв до 21:30 22 ноября.

Перерыв в заседании Верховной Рады, на котором народные депутаты намерены утвердить законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год, продлен еще на 2 часа - до 23:30 четверга.

Как передает корреспондент, соответствующее объявление в четверг вечером сделала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Ранее в этот день председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил на 2 часа – до 21:30 перерыв в пленарном заседании парламента для того, чтобы дать возможность налоговому комитету завершить работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятие которого должно предшествовать утверждению госбюджета-2019.