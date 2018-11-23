Рада не поддержала отмену принятого госбюджета на 2019-й год

Новости Украины: Народные депутаты не поддержали отмену принятого госбюджета на 2019 год, за постановление всего проголосовало 11 нардепов, вместо 226 необходимых.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 4 декабря, сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, закрывая заседание в пятницу.

Верховная Рада не поддержала проект постановления (№ 9084-п) "Об отмене решения Верховной Рады от 22 ноября о принятии в целом как закона законопроекта "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Авторы проекта постановления мотивировали свое предложение об отмене голосования за изменения в Бюджетный кодекс нарушения норм регламента. За принятие проекта постановления проголосовало всего 11 народных депутатов, вместо 226 необходимых.

Напомним, четверо народных депутатов из фракции Оппозиционного блока отозвали свои голоса за принятие Госбюджета на следующий год. По словам Парубия, депутаты Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева, Юрий Мороко и Дмитрий Добкин в заявлениях просят не учитывать их голоса при голосовании за проект закона о Госбюджете на 2019 год.

Как известно, народные депутаты 23 ноября около 6 часов утра приняли Госбюджет на 2019 год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом — 240 парламентариев.