Весь состав ВМС Украины поднят по тревоге: Корабли выходят в море

В связи с агрессией РФ в Керченском проливе весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге.
Об этом сообщает "Украинская милитаристский портал" Минобороны.
"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - сообщает издание.
Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море.
— Мілітарний портал (@mil_in_ua) 25 ноября 2018 г.
Ранее ВМС ВСУ сообщили, что в результате агрессии России у Керченского пролива в воскресенье ранены 6 украинских военнослужащих, захвачены три корабля.
По данным "Украинского милитаристского портала", двое раненых находятся в тяжелом состоянии.