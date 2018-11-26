Новости Украины: Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019г сразу после голосования за введение военного положения.

Верховная Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года.

За это решение проголосовали 298 народных депутатов. Назначение выборов на эту дату было одним из требованием ряда фракций при голосовании за введение военного положения.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о достижении компромисса в стенах парламента, который заключается в решении проголосовать за постановление о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019г сразу.

Стоит отметить, что депутаты проголосовали за назначение выборов на 31 марта 2019 сразу после одобрения ввести в Украине военное положение на 30 суток с 28 ноября. Военное положение введут в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Напомним, в соответствии с Конституцией очередные президентские выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства, то есть 31 марта 2019 года.