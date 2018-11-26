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Голосование за закон о военном положении: самые яркие выступления депутатов

Голосование за закон о военном положении: самые яркие выступления депутатов
22:38 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Что говорили депутаты перед голосованием за закон о военном положении.

Верховная Рада одобрила указ президента Украины "О введении военного положения в Украине". Оно будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем.

Самые яркие выступления политиков в Раде перед голосованием за закон о военном положении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал объединиться и проголосовать за введение военного положения. По его словам, он не вдит оснований для єкономического кризиса.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ограничение прав и свобод граждан планируется вводить только в зоне военных действий.

"Президент настаивает, что это не будет общее ограничение - только там, где будут проходить военные действия. Что касается образования, если будет угроза детям - закрывать школы, если будет необходимо закрыть предприятия - будут закрывать", подытожил он.

В Украине ввели военное положение: названы области

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что власть таким образом хочет сорвать выборы.

Не обошлось и без скандалов - из фракции "Батькивщины" во время выступления первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко ее обозвали "подстилкой".

Геращенко отметила, что "Батькивщина" обижается за плакаты, где говорится о "бабушке Тимошенко", но позволяет себе обзывать первого заместителя председателя ВР "подстилкой".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла постановление о назначении выборов президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. За данное решение проголосовали 298 народных депутатов Украины.

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Верховная Рада, Депутаты, Олег Ляшко, Александр Турчинов, Военное положение, Владимир Гройсман.
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