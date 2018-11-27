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Украина в ООН просит ужесточения санкций против РФ

Украина в ООН просит ужесточения санкций против РФ
08:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Владимир Ельченко в Совбезе ООН заявил, что Украина хочет усиления санкций против России.

Расширив санкции против России международное сообщество заставит Кремль задуматься над последствиями своих противоправных действий.

Такое мнение высказал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время брифинга в Нью-Йорке, сообщает корреспондент.

"Мы хотели бы усиления санкций, поскольку санкции - это единственное реальное средство, способное заставить россиян хотя бы задуматься над своим поведением. Санкции - кусаются, несмотря на то, что говорит правительство РФ", - сказал Ельченко.

Ельченко рассказал на совбезе ООН о состоянии захваченных украинских моряков

По его убеждению, действие Западных ограничительных мер необходимо распространить на привлеченных к провокациям в Керченском проливе людям. "Мы бы хотели большего количества персональных санкций, замораживания счетов россиян, привлеченных к воскресному инциденту", - уточнил дипломат.

При этом он подчеркнул, что Украина не намерена наказывать санкциями рядовых россиян, а метить именно в руководство государства. "Мы целимся не в российский народ, а в руководство государства, в тех, кто отдает приказы таранить украинские лодки, врываться на Донбасс и в Крым. Мы метим в правительство России, а не российский народ", - отметил Ельченко.

Ельченко на заседании Совбеза ООН заявил об угрозе захвата РФ Мариуполя и Бердянска

Как известно, в воскресенье, 25 ноября, после нового акта вооруженной агрессии РФ в Черном море украинская сторона обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН страны (Китая) с инициативой обсудить ситуацию на срочном заседании Совбеза.

В понедельник Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по ситуации в Украине, связанное с последним развитием событий в Черном и Азовском морях.

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Украина, Кремль, Санкции, ООН, Владимир Ельченко.
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