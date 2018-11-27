Полторак: Введение военного положения - это превентивный шаг

Новости Украины: Встреча министра с послом США в Украине Мэри Йованович и новым стратегическим советником от США Китом Дейтоном состоялась в Киеве.

Министр обороны Украины Степан Полторак проинформировал американскую делегацию о ситуации в Азово-Черноморском бассейне и о введении в отдельных областях Украины военного положения на 30 суток.

"Министр обороны Украины проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации, сложившейся в Азово-Черноморском бассейне, связанной с незаконными агрессивными действиями РФ в отношении корабельной группы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе Керченского пролива. Степан Полторак отметил, что вчера Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины о введении военного положения на 30 суток в отдельных областях", - говорится в сообщении.

"Введение военного положения необходимо как превентивная мера в случае проведения Россией полномасштабной сухопутной военной операции против Украины. Мы должны проверить готовность реагировать на любое развитие событий. Вместе с тем, согласно заявлению Президента Украины в Верховной Раде, не будут ограничены права и свободы граждан и не будет ограничиваться работа СМИ", - отметил министр.

По словам главы украинского оборонного ведомства, сейчас проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня готовности ВС Украины к отражению внешней агрессии, включая обеспечение подготовки всех министерств и ведомств Украины к возможному развитию событий. Кроме того, прорабатывается вопрос создания Объединенного центра для координации действий Минобороны и Генштаба. Это подразделение, помимо прочего, будет информировать органы исполнительной власти и другие ведомства в части, касающейся всестороннего обеспечения ВСУ.

Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября поддержала введение военного положения в 10 областях Украины в связи с агрессией России в Азовском море сроком на 30 суток.

Предложение о введении военного положения возникло после того, как 25 ноября российские суда обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе. В целом на трех украинских катерах было 23 военных.

Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Украинские корабли начали выходить из Керченского пролива, но российские корабли преследовали их, угрожали и применили оружие.