Кравчук - о военном положении в контексте Минских соглашений

Новости Украины: Первый президент Украины считает, что введение военного положения снизит значение Минского процесса.

Введение военного положения снизит значение Минского процесса, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как передает корреспондент, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, повлияет ли военное положение на Минский процесс, Кравчук ответил: "Повлияет. Я думаю, что Минский процесс, его значение снизится".

По словам Кравчука, в целом он критически относится к Минскому процессу. "Потому что он не решает два основных вопроса: нашей территории, границы и прекращения войны... В Минске какие-то документы принимают, но принимают не на уровне руководителей власти, а на уровне уполномоченных. Эти документы, принятые в Минске, не могут быть представлены на ратификацию парламентов, потому что не имеют высоты статуса. Поэтому Минский процесс - это площадка для переговоров, для выступлений, оценок, а не для принятия исторических решений для Украины", - объяснил Кравчук.