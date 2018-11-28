Кравчук - о военном положении в контексте Минских соглашений

Введение военного положения снизит значение Минского процесса, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Как передает корреспондент, об этом он сказал в комментарии журналистам.
На вопрос, повлияет ли военное положение на Минский процесс, Кравчук ответил: "Повлияет. Я думаю, что Минский процесс, его значение снизится".
По словам Кравчука, в целом он критически относится к Минскому процессу. "Потому что он не решает два основных вопроса: нашей территории, границы и прекращения войны... В Минске какие-то документы принимают, но принимают не на уровне руководителей власти, а на уровне уполномоченных. Эти документы, принятые в Минске, не могут быть представлены на ратификацию парламентов, потому что не имеют высоты статуса. Поэтому Минский процесс - это площадка для переговоров, для выступлений, оценок, а не для принятия исторических решений для Украины", - объяснил Кравчук.