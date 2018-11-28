Путин поделился мнением об атаке кораблей ВМС Украины в Керченском проливе

Новости Украины: Российский президент Владимир Путин впервые дал комментарий событиям в Керченском проливе.

Президент России Владимир Путин на инвестиционном Форуме "Россия зовет!" заявил, что корабли ВМС Украины в Азовском море не отвечали на требования российских пограничников и двигались к Керченскому мосту.

Об этом сообщает корреспондент.

"Что произошло сейчас? Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к РФ, то есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда именно как российские территориальные воды, не отвечая на запросы наших пограничников начали двигаться к этому мосту. На предложение стать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана даже после нарушения государственной границы – молчание ничего не отвечали", - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что российские пограничники выполняли приказ по защите территории РФ.

"Как они должны были действовать? Если бы они действовали иначе – их всех нужно было отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг приказ, выполняли свои функции по защите территории РФ, в вашей стране действовали точно также", - добавил Путин.

Президент России считает, что факт наличия на борту украинских кораблей двух сотрудников СБУ является "заготовленной провокацией", чтобы ввести военное положение в стране.

"Ничего общего с попыткой урегулировать отношения между Украиной и РФ это не имеет", - сказал он.

Он подчеркнул, что "это игра на обострение, это не чистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников".

При этом российский лидер не уточнил, почему пограничники атаковали корабли ВМС Украины в нейтральной зоне, а не у моста.

Владимир Путин также заявил, что "за" антироссийские настроения" "все сходит с рук".

"Сегодня киевские власти продают антироссийские настроения, другого ничего не осталось. Такое впечатление, что, чего они ни сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверно, подадут и младенцев и скажут, что они хотят кушать, и с этим ничего не поделаешь. Но это очень близорукая политика, потому что она расслабляет украинское руководство таким образом, что не побуждает к нормальной и политической работе внутри страны и к нормальной экономической политике", - сказал Путин.

По его мнению Украина неспособна обойтись без помощи МВФ, средства которому необходимо будет отдавать.

Президент России добавил, что несмотря на атаку украинских кораблей в Азовском море народы России и Украины "останутся братскими и очень близкими".

"Что касается долгосрочных перспектив, как бы там ни было, кто бы сегодня у власти в Киеве не находился, русский и украинский народы всегда были и навсегда останутся братскими и очень близкими народами. Эта политическая пена сойдет, схлынет", - утверждает Путин.

Российский лидер убежден, что народ Украины "даст оценку сегодняшним событиям так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили".

Как сообщалось, утром 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил ВС Украины, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, сообщили в ВМС ВС Украины. В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.