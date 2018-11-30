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Денисова подтвердила информацию о переводе украинских моряков в Москву

Денисова подтвердила информацию о переводе украинских моряков в Москву
13:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила информацию о переводе украинских моряков из оккупированного Крыма в Москву.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова подтвердила информацию, что арестованных в Керченском проливе украинских моряков из аннексированного Крыма перевозят в Москву.

Денисова сообщила, что эту информацию предоставила так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина архиепископу  Симферопольского и Крымского УПЦ КП Клименту.

В четверг, 29 ноября, крымскотатарский активист Нариман Джеляль со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных заявил, что моряков вывозят из Крыма, вероятно, в Москву. Эту информацию подтвердили адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева и Айдер Азаматов. 

Напомним, Киевский районный суд Симферополя арестовал 21 украинского моряка до 25 января 2019 года. Еще трех моряков, которые находятся в керченской больнице с ранениями, арестовал Керченский городской суд. Они также будут находиться под арестом до 25 января 2019 года. Украинским морякам угрожает до 6 лет лишения свободы.

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Пограничные корабли Российской Федерации в воскресенье, 25 ноября, совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые выполняли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, а также задержали 24 моряков.

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Москва, Крым, СИЗО, Керченский пролив, Перевод, Людмила Денисова, Лефортово, Задержание украинских моряков.
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