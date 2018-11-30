Денисова подтвердила информацию о переводе украинских моряков в Москву

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила информацию о переводе украинских моряков из оккупированного Крыма в Москву.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова подтвердила информацию, что арестованных в Керченском проливе украинских моряков из аннексированного Крыма перевозят в Москву.

Денисова сообщила, что эту информацию предоставила так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина архиепископу Симферопольского и Крымского УПЦ КП Клименту.