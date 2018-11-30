Продан на допросе отказался от дачи показаний

Новости Украины: Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан отказался от дачи показаний на допросе в САП, ему изберут меру пресечения

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что детективы НАБУ сегодня, 30 ноября, провели допрос бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана в уголовном производстве о незаконном обогащении.

Сообщается, что Продан от дачи показаний отказался. В связи с этим, прокуратура предложит избрать ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога.

Подозреваемый Мирослав Продан несмотря на публичное обещание дать показания по сути подозрения сразу по возвращении в Украину от дачи показаний отказался и не предоставил никаких документов для обоснования своих доводов по сути подозрения.

Кроме того, ни Продан, ни его защита не предоставили никаких подтверждающих документов об уважительных причинах отсутствия на территории Украины, в том числе о прохождении лечения и причины неявки на вызовы в САП.

Продан прокуратура четыре раза вызывала на допрос в качестве подозреваемого в деле о незаконном обогащении.

В связи с этим, САП намерена обратиться в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об избрании ему меры пресечения с возможностью внесения залога в сумме 89 млн грн, что совпадает с вероятной суммой незаконного обогащения.

Напомним, 15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Установлено, что для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности была осуществлена на близкого человека.

По информации, которой владеет САП, среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса совокупной стоимостью 3,4 млн грн. Следствие на данный момент также проводит проверку касательно причастности М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве, а также люксовых автомобилей.

Прокуроры САП вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 8, 15 и 20 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по Вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, а в САП указывали, что прислали повестку 2 ноября.

В связи с этим, Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения. Позднее он заявил, что вернется в Украину после завершения лечения и периода реабилитации