МИД назначил нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству

Новости Украины: Уполномоченным по трансграничному сотрудничеству МИД Украины назначен Николай Балтажи.

Украинское Министерство иностранных дел назначило уполномоченным по трансграничному сотрудничеству посла по особым поручениям МИД Украины Николая Балтажи, уже на следующей неделе пройдёт его встреча с венгерскими коллегами, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Важно, что на этих (украинско-венгерских - ред) консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству Николай Балтажи лично познакомился со своими венгерскими коллегами", - написал министр на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он также добавил, что уже на следующей неделе в Будапеште состоится предметная встреча украинской и венгерской стороны.

Напомним, Павел Климкин поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.