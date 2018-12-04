Порошенко гарантирует президентские выборы 31 марта

Новости Украины: Президент отмечает, что военное положение законодательно защищает украинских воинов и не ограничивает конституционные права и свободы граждан.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что военное положение в Украине введено для законодательной защиты действий украинских военнослужащих и оно будет не ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе и права на выборы. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", сообщается на сайте президента.

"Для чего в Украине вводится военное положение? Есть две модели (действий в условиях такого правового режима, - ред.). Первая - ограничить конституционные права и свободы. Так делают диктаторы. Есть ли для этого основания - с этого начинают. Есть вторая модель - защитить украинского воина. Защитить законодательно, предоставив ему право применять оружие за пределами операции Объединенных сил, где оружие применяется на основании закона о деоккупации Донбасса. Защитить его конституционно. И чрезвычайно сократить время на возможную реакцию в случае широкомасштабной наземной российской агрессии", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса в Раде он обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой вынести на голосование еще один вопрос - о назначении даты выборов президента.

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"Потому что... с одной стороны, вопрос нашей государственной безопасности - это вопрос защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, которое делает украинское войско. Но с другой стороны - это защита свободы и демократии. В том числе, конституционных прав и свобод граждан. В том числе, права на выборы", - сказал Порошенко.

"Поэтому я как Президент гарантирую - выборы состоятся 31 марта 2019. И не будет никаких причин для того, чтобы их переносить", - долбавил он. Порошенко также сообщил, что подал в Раду законопроект, которым предлагается решить вопрос о проведении местных выборов.

Напомним, Рада назначила очередные выборы президента Украины на 31 марта 2019 года. Назначение выборов на эту дату было одним из требованием ряда фракций при голосовании за введение военного положения.

Отметим, что ЦИК отменил местные выборы в объединенные территориальные громады в регионах, где объявлено военное положение. Это Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская и Черниговская области.